Екатеринбург, , 19:56 — REGNUM На Уктусском воинском кладбище (Екатеринбург) организовали массовый субботник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Добровольцы — представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Уральского добровольческого корпуса и представители казачьих организаций — очистили территорию погоста от мусора, листьев и старых веток. Также молодые люди обновили лакокрасочное покрытие на памятниках и установили новые памятные таблички.

На кладбище захоронено не менее сотни человек — в частности, умершие в эвакуационных госпиталях Свердловска фронтовики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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