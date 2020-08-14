Соль-Илецк, Оренбургская область, , 19:41 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области местная 37-летняя жительница заплатит штраф за организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Игровой автомат

Суд установил, что в октябре 2019 года гражданка купила компьютеры и зарегистрировалась в специальной системе игровых автоматов. А в декабре они предоставила одному из клиентов доступ к азартным играм.

В суде женщина раскаялась и признала за собой вину. Ей придётся уплатить 100 тыс. рублей штрафа.