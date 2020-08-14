Екатеринбург, , 19:28 — REGNUM В Свердловской области организовали выпуск Единой социальной карты для жителей региона. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

С помощью инструмента удастся получать пенсии и пособия, оплачивать проезд в общественном транспорте, услуги ЖКХ, мобильной связи, интернета, а также другие услуги и товары.

«Соцкарта призвана повысить эффективность, доступность и качество предоставления услуг и мер поддержки на основе современных цифровых технологий», — сказал Орлов.

Карту можно будет получить с 17 августа 2020 года в специальных пунктах выдачи или банках-партнёрах.

Как сообщало ИА REGNUM, оператора единой социальной карты стало ООО «Сапфир-эксперт».

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