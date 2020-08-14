Екатеринбург, , 18:08 — REGNUM В учебных учреждениях Свердловской области задействуют пожарные выходы для разведения потоков школьников. Об этом заявил министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов на брифинге.

Некоторые родители боятся, что перед главным входом школы могут скапливаться люди, уточнил чиновник. Однако такой ситуации постараются не допустить.

«Мы рекомендовали задействовать не только главный вход, но и имеющиеся в соответствии со СНиПами эвакуационные выходы», — сказал Биктуганов.

Министр напомнил, что при проведении ЕГЭ массовых скоплений выпускников не наблюдалось.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Свердловской области начнут работу в обычном режиме, но без торжественных линеек.

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