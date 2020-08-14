Пермь, , 17:53 — REGNUM В Перми возбуждено уголовное дело против бывшего сотрудника прокуратуры Индустриального района. Ему вменяют совершение коррупционных преступлений, сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что в 2016 году он вынудил одного из граждан дать ему взятку в размере порядка 2 млн рублей, из которых миллион лично в виде денег, а ещё миллион — через посредников в виде другого имущества. Кроме того, в 2017 году он якобы был посредником в передаче взятки от бизнесмена представителям УФССП России по Пермскому краю, а затем совершил такое же преступление.

Сейчас экс-прокурор арестован. Ему уже предъявлено обвинение. Идёт следствие.