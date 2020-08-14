Москва, , 17:50 — REGNUM Введение правила об оплате экстренной эвакуации со стороны граждан РФ, которое предлагает МИД РФ, является неправильной мерой. Об этом ИА REGNUM заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Здание МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Беря во внимание общемировую практику, могу сказать, что в действительности у многих стран, которые осуществляли эвакуацию своих граждан, особенно в период пандемии и изоляции, которая была введена в большинстве стран нашей планеты, многие государства не имеют такого закона об обязательной эвакуации, но есть ряд нормативно-правовых актов и инструкций, по которым гражданам оказывается безвозмездная помощь. То есть, если человек оказался в трудной ситуации, и тому есть подтверждение, и он обратился за дипломатической помощью в консульское учреждение, то ему оказывается либо разовая материальная помощь, которая решала бы его вопрос, как, например, возвращение на родину или закупка лекарств, либо осуществляется этот самый вывоз, как делал централизованно наш МИД. Поэтому я считаю, что отменять экстренную помощь и эвакуацию для наших граждан было бы неправильно, а вот отредактировать, в каких случаях министерство должно это делать, если их что-то не устраивает в совокупности с другими министерствами и органами законодательной власти — это можно было бы сделать», — сказал Ионов.

Он напомнил, что после эвакуации ряда российских граждан в период пандемии «многие нечистые на руку воспользовались этими выплатами, и МИД даже просил вернуть эти деньги»: «В целом Россия конституционно должна помогать отстаивать законные права и интересы своих сограждан за рубежом, включая экстренные ситуации — болезни, трудные ситуации и так далее. Люди же покупали билеты на рейсы, эти рейсы отменялись, Россия тоже ввела ограничения, и так далее. При форс-мажорной ситуации я считаю, что государство должно помогать».

Ионов подчеркнул, что государство также может помогать, когда гражданин попал в трудную ситуацию и не может вернуться домой, обращается в консульство за помощью и подтверждает своё желание улететь на родину: «Опять же, это защита законных прав и интересов наших граждан: не тогда, когда человек пренебрегал законом и вёл какую-то асоциальную жизнь, а он поехал и прогулял все деньги. Есть куча кейсов, когда семьи бежали с детьми, матери с детьми должны были вылететь, а у них нет на это денег, и здесь, безусловно, надо помогать. Каждый отдельный случай — это особое внимание и понятная реакция. Совсем отменять экстренную эвакуацию наших граждан я бы не стал, потому что те же европейские страны и страны Северной Америки в коронавирусный период выплачивали достаточно существенную материальную помощь, которой хватало и на то, чтобы жить в отелях, и попасть на рейсы, доехать в соседнюю страну, где аэропорт ещё работает, и так далее».

Специалист рассказал, что суммы, которые выделял российский МИД, и помощь указанных стран — это «несопоставимые суммы»: «Мы лично по линии международного комитета занимались этой проблематикой и в курсе того, какая помощь оказывалась нашим гражданам, а какая помощь оказывалась, например, гражданам Канады. Например, граждане Канады на двоих получали шесть тысяч евро или долларов. Также была персональная поддержка и сопровождение мер консульского реагирования. Если были запланированы рейсы частных компаний, то оператору государство оплачивало эвакуацию при подтверждении покупки билета. А у нас была ситуация, что людям предлагали покупать билет, потом они покупали, рейсы отменялись, и не было возможности вернуть деньги, и компании ссылались на то, что есть форс-мажор, при котором деньги можно не возвращать. Поэтому наши граждане не могли долго вылететь, сами платили за отели, и лишь спустя полтора месяца в силу вступили меры поддержки, когда гражданам начали давать выплаты. Они были тарифицированы, была прогрессивная шкала, и, в зависимости от многих факторов, выплачивались дотации — от 1500 рублей за день проживания. Хоть что-то, но европейские страны начали делать это раньше».

Ионов ещё раз отметил, что «ситуация, с точки зрения Конституции, должна гарантировать согражданам безопасность в том числе и за рубежом»: «Мы не можем отказаться от ситуации, когда наши граждане могут попасть в тяжёлое положение, а решение об их эвакуации будет приниматься на самом высоком уровне. Такая ситуация не совсем правильная. Лучше оставить действующую норму и, возможно, изменить порядок субсидиарных выплат или порядок предоставления бесплатного перелёта и передвижения на территорию РФ. Но тоже получается, что если гражданин РФ оказывается ограбленным или заболел — мы его оставим или будем собирать деньги общественными организациями на его вывоз? Какая-то государственная гарантия должна быть!»