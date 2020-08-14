Калуга, , 19:02 — REGNUM За семь месяцев 2020 года калужские судебные приставы взыскали с безответственных отцов и матерей 106 миллионов рублей задолженностей по алиментам. Об этом 14 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебный пристав Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Исполнительные производства о взыскании алиментов напрямую затрагивают законные права и интересы детей, поэтому данное направление деятельности является одним из приоритетных в работе приставов. На 1 августа 2020 года на остатке в структурных подразделениях регионального ведомства находится 6680 исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей. В результате применения к нерадивым родителям различных мер воздействия (в том числе установления временных ограничений, ареста и реализации имущества, полномочий административной и уголовной юрисдикции) на содержание детей калужскими судебными приставами за семь месяцев 2020 года было взыскано на 18 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года. По 3489 исполнительным производствам удержания алиментов производятся из заработной платы, пенсии и иных доходов должников.

«Наиболее действенными мерами побуждения нерадивых родителей к выплате алиментов является привлечение их к ответственности. Так, с начала 2020 года судебными приставами в отношении неплательщиков алиментов было возбуждено порядка 350 административных дел. Большинство должников приговорены к обязательным работам на различные сроки до 150 часов, часть подвергнута административному аресту до 15 суток. Неплательщики алиментов, которые продолжили игнорировать исполнение родительских обязанностей и после привлечения к административной ответственности, стали фигурантами уголовных дел. За семь месяцев этого года было возбуждено 147 дел такого рода», — сказал Артём Залогин.

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