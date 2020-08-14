Калуга, 14 августа 2020, 19:02 — REGNUM За семь месяцев 2020 года калужские судебные приставы взыскали с безответственных отцов и матерей 106 миллионов рублей задолженностей по алиментам. Об этом 14 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
Исполнительные производства о взыскании алиментов напрямую затрагивают законные права и интересы детей, поэтому данное направление деятельности является одним из приоритетных в работе приставов. На 1 августа 2020 года на остатке в структурных подразделениях регионального ведомства находится 6680 исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей. В результате применения к нерадивым родителям различных мер воздействия (в том числе установления временных ограничений, ареста и реализации имущества, полномочий административной и уголовной юрисдикции) на содержание детей калужскими судебными приставами за семь месяцев 2020 года было взыскано на 18 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года. По 3489 исполнительным производствам удержания алиментов производятся из заработной платы, пенсии и иных доходов должников.
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