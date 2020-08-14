Чебоксары, 14 августа 2020, 17:44 — REGNUM В Чебоксары в рамках празднования 100-летия Чувашской автономной области и Дня города прибыл заслуженный артист России, народный артист Чувашии Станислав Садальский. Примечательно, что месяц назад он оказался в центре внимания из-за реплики экс-президента Чувашии, первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова, который при перечислении выдающихся земляков «вдруг почему-то» попросил прощения за Садальского — на что последовал искромётный ответ артиста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В администрации Чебоксар информируют, что в город «на встречу с одарёнными детьми, участниками игр КВН, волонтёрами и любознательной молодежью приехал российский актер театра и кино Станислав Садальский». Творческий вечер состоится 15 августа.
Отметим, что 8 июля об артисте неоднозначно упомянули в Совете Федерации. Зачинщиком стал первый президент Чувашии, сенатор Николай Федоров, который поздравил родную республику со 100-летием и при перечислении известных уроженцев особый акцент сделал на Станиславе Садальском.
На что Садальский отреагировал со свойственным ему юмором и иронией, отметив, что о выступлении Федорова он узнал от звонка одного из сенаторов.
Артист заметил, что ему не обидно, а непонятно, потому что «в своё время именно Федоров подписал мне звание народного артиста Чувашской Республики»
Напомним, заслуженный артист России Станислав Садальский родился в татарском селе в Чувашии, затем семья переехала в Канаш. Ранее он отмечал, что «человек многим обязан тому, что заложено в него в детстве, и в этом смысле я многим обязан Чувашии». Садальский является также народным артистом Чувашии и Грузии, отказавшись ранее от предложения получить звание народного артиста России:
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Напомним, 15−16 августа Чебоксары празднуют День города, основные мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Также в этом году республика отмечает 100-летие со дня образования Чувашской автономной области: частично празднование было перенесено с 24 июня (Дня Республики) на День города Чебоксары — власти рассчитывали, что эпидемиологическая ситуация к этому времени значительно улучшиться и можно будет проводить массовые мероприятия. Однако Чувашия только подходит к третьему этапу снятия ограничений.