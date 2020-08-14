Чебоксары, , 17:44 — REGNUM В Чебоксары в рамках празднования 100-летия Чувашской автономной области и Дня города прибыл заслуженный артист России, народный артист Чувашии Станислав Садальский. Примечательно, что месяц назад он оказался в центре внимания из-за реплики экс-президента Чувашии, первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова, который при перечислении выдающихся земляков «вдруг почему-то» попросил прощения за Садальского — на что последовал искромётный ответ артиста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В администрации Чебоксар информируют, что в город «на встречу с одарёнными детьми, участниками игр КВН, волонтёрами и любознательной молодежью приехал российский актер театра и кино Станислав Садальский». Творческий вечер состоится 15 августа.

Отметим, что 8 июля об артисте неоднозначно упомянули в Совете Федерации. Зачинщиком стал первый президент Чувашии, сенатор Николай Федоров, который поздравил родную республику со 100-летием и при перечислении известных уроженцев особый акцент сделал на Станиславе Садальском.

«На чувашской земле сделали свои первые шаги герой Бородинского сражения, инициатор строительства Храма Христа Спасителя генерал Петр Кикин и легендарный Василий Чапаев, актеры Николай Мордвинов и тоже, можно сказать, небезызвестный Станислав Садальский, прошу прощения», — сказал Федоров, выдержав театральную паузу и с трудом сдержав улыбку.

На что Садальский отреагировал со свойственным ему юмором и иронией, отметив, что о выступлении Федорова он узнал от звонка одного из сенаторов.

«Говорил он [Федоров], как всегда, замечательно, но, перечисляя знатных земляков, вдруг почему-то извинился за меня: «Николай Лобачевский, космонавт Андриян Николаев… и, извините, Станислав Садальский…», — пишет артист в своём блоге в «Живом журнале».

Артист заметил, что ему не обидно, а непонятно, потому что «в своё время именно Федоров подписал мне звание народного артиста Чувашской Республики»

«Так что случилось, Николай Васильевич? Может, фильмы мои разонравились? Или земля чувашская меня разлюбила? Вряд ли. Когда я приезжаю в Чувашию, меня встречают так, как не встречают нигде на земном шаре. И как артиста меня, извините, любят и, наверно… надеюсь, будут любить всегда».

Напомним, заслуженный артист России Станислав Садальский родился в татарском селе в Чувашии, затем семья переехала в Канаш. Ранее он отмечал, что «человек многим обязан тому, что заложено в него в детстве, и в этом смысле я многим обязан Чувашии». Садальский является также народным артистом Чувашии и Грузии, отказавшись ранее от предложения получить звание народного артиста России:

«Я уже дважды народный: в Грузии и в Чувашии. В Грузии народных артистов немного, в Чувашии я такой вообще один. А народных артистов России и без меня пруд пруди!».

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Напомним, 15−16 августа Чебоксары празднуют День города, основные мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Также в этом году республика отмечает 100-летие со дня образования Чувашской автономной области: частично празднование было перенесено с 24 июня (Дня Республики) на День города Чебоксары — власти рассчитывали, что эпидемиологическая ситуация к этому времени значительно улучшиться и можно будет проводить массовые мероприятия. Однако Чувашия только подходит к третьему этапу снятия ограничений.