Вашингтон, , 17:25 — REGNUM Сегодня, 14 августа, состоялся релиз ролевого экшена Dreamscaper в «раннем доступе» Steam. Об этом сообщается на странице проекта в сервисе.

Версия «раннего доступа» содержит шесть уровней, трёх боссов и сотни различных артефактов. Разработчики обещают, что к официальному релизу контента в игре станет намного больше.

В Dreamscaper игроки возьмут на себя управление девушкой по имени Кэссиди. Ей предстоит совершить опасное путешествие по миру сновидений и сразиться с собственными кошмарами.

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