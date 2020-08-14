Калуга, , 17:32 — REGNUM Калужские прокуроры восстановили права более 1150 медицинских работников на получение выплат стимулирующего характера за работу с новой коронавирусной инфекцией. Медикам произведён перерасчёт и выплачено более 20 млн рублей. Об этом 14 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Диана Титарова.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2020 году органами прокуратуры региона организовано более 250 проверок в сфере оплаты труда. Так, прокурорами Калуги, Обнинска, Боровского, Малоярославецкого, Кировского, Сухиничского, Перемышльского и Хвастовичского районов внесены представления, возбуждены дела об административном правонарушении и в следственные органы направлены материалы для возбуждения уголовных дел.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования удалось добиться восстановления прав 3,4 тысячи работников на получение вознаграждения за труд, образовавшаяся в период пандемии задолженность по заработной плате погашена в полном объеме на общую сумму более 57 млн рублей», сказал Диана Титарова.

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