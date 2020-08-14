Ярославль, 14 августа 2020, 17:12 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил выпускников, получивших 100 баллов на едином государственном экзамене по нескольким предметам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Встреча прошла в режиме онлайн.
Глава региона поблагодарил учителей и родителей за подготовку выпускников к экзаменам. Во встрече приняли участие десять юношей и девушек из Ярославля, Углича, Переславля-Залесского и Рыбинска, а также заместитель председателя правительства области Роман Колесов и директор департамента образования Ирина Лобода.
Общение проходило в свободной форме. Дмитрий Миронов рассказал о своих любимых школьных предметах — истории, географии и литературе. Выпускники сообщили, что собираются поступать в вузы Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга.
В завершение встречи Дмитрий Миронов поблагодарил ребят за интересную беседу и попросил всегда помнить про малую родину.
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