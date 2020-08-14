Париж, , 17:08 — REGNUM Бывшего творческого руководителя Assassin's Creed Valhalla Ашрафа Исмаила уволили из Ubisoft. Об этом 14 августа сообщает Kotaku.

Исмаила уволили из компании на фоне расследования о его неподобающем поведении. Ранее стало известно, что он изменял жене, домогался своих коллег и пользовался служебным положением в личных целях.

Напомним, Ашраф Исмаил работает в Ubisoft с 2009 года. Его наиболее значимые проекты в компании: Assassin's Creed Origins (в качестве творческого руководителя) и предстоящая Assassin's Creed Valhalla.

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