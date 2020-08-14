Ярославль, , 16:59 — REGNUM Тренировочная игра по следж-хоккею для детей с ограниченными возможностями прошла на льду ярославского Государственного училища (техникума) олимпийского резерва по хоккею. Игра состоялась по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Участие в ней приняли десять ярославских ребят и команда «Полярные волчата» из Москвы.

Мастер-класс для детей провели руководитель «Полярных волчат» Алексей Гниленков и кандидат в мастера спорта, игрок сборной России по следж-хоккею в 2009 — 2013 годах Александр Любимов.

«Хоккей в Ярославской области — один из самых популярных и любимых видов спорта. Многие наши мальчишки мечтают стать профессиональными игроками. Для них в регионе работают спортивные школы, в детско-юношеских хоккейных командах занимаются более двух тысяч ребят. Мы хотим дать возможность попробовать себя в этом спорте и детям с ограниченными возможностями здоровья. Следж-хоккей поможет социальной и физической реабилитации ребят с инвалидностью. Поэтому в перспективе обсудим возможность создания детской команды по этому виду спорта. Пусть ребята чувствуют, что нет никаких границ, они могут развиваться, участвовать в соревнованиях и побеждать», — прокомментировал игру губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Накануне тренировки членов ярославской команды обследовали специалисты Научно-практического центра детской психоневрологии. Они изучили функциональное состояние организма подростков в покое и при физической нагрузке, чтобы дать рекомендации.

«Мне кажется, что сегодня состоялся прекрасный праздник, потому что, благодаря инициативе Дмитрия Миронова все взрослые взялись за руки, чтобы наши дети не пропали поодиночке,. — Спорт — это прекрасное дополнительное средство реабилитации, он дает возможность почувствовать себя полноценным человеком. Среди этих ребят может быть паралимпийский чемпион нашей прекрасной России, который сможет подняться на пьедестал. — сказала директор центра, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяна Батышева.

Следж-хоккей, или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Он входит в программу зимних Паралимпийских игр.