Москва, , 16:49 — REGNUM Тёплая погода вернётся в Москву в ближайшие дни. Такой прогноз приводится 14 августа на официальном сайте столичной мэрии.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

В предстоящие выходные дни, 15 и 16 августа, синоптики обещают небольшие дожди. При этом в ночные часы столбики термометров будут опускаться до +9…+11 °С, а днём воздух в субботу прогреется до +19 °С, в воскресенье — до +23 °С.

В понедельник, 17 августа дневная температура воздуха составит+23…+25 °С. При этом также ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер скоростью 3−8 метров в секунду.

18 и 19 августа ожидается переменная облачность без осадков. Температура в ночные часы будет составлять около +17 °С, а днём +25…+16 °С. Ветер не усилится, но к середине недели сменится на южный.

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