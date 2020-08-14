Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM В Кировском районе Санкт-Петербурга 14 августа установили на постамент памятник культовому рок-музыканту Виктору Цою. Это произошло накануне 30-летней годовщины гибели Цоя в автокатастрофе в августе 1990 года. Торжественное открытие памятника произойдет тогда, когда это позволит эпидемическая ситуация.

Памятник Виктору Цою (цитата телеканала «78") Https://78.ru/

Памятник появился в сквере, ограниченном бульваром Новаторов, улицей Танкиста Хрустицкого и проспектом Ветеранов. В 1980-х годах Виктор Цой некоторое время жил в доме на проспекте Ветеранов, 99, и был там прописан.

По данным телеканала «78», постамент для будущего памятника в сквере у станции метро «Проспект Ветеранов» установили еще в конце июля. На нем можно прочитать строчки из песни Цоя «Группа крови»: «Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой».

Ранее жители домов у сквера, где появился памятник, требовали не устанавливать памятник Цою под их окнами, а найти для него другое место. Они опасаются, что монумент станет местом притяжения маргинальных личностей.

Власти пообещали жителям благоустроить территорию сквера, осветить ее и установить другие арт-объекты. Работы планируется завершить осенью 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Виктора Цоя в ночь с пятницы на субботу, 15 августа. Именно в этот день 30 лет назад трагически погиб музыкант.

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