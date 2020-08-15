Осло, , 00:27 — REGNUM С 17 августа пассажирам, пользующимся услугами общественного транспорта на территории Осло и муниципалитета Эстфолл, рекомендовано пользоваться индивидуальными средствами защиты полости рта и органов дыхания. Об этом 14 августа со ссылкой на заявление министра здравоохранения Норвегии Бента Хойе сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Решение норвежского правительства об установлении масочного режима в столице и муниципалитете Эстфолл вступить в силу 17 августа и будет действовать в течение 14 дней. 14 августа Помощник главы Норвежского директората по здравоохранению и социальным вопросам Эспен Роструп Накстад также обратился к гражданам с призывом использовать средства индивидуальной защиты, не дожидаясь отмашки властей.

Со своей стороны министр Хойе заявил, что рекомендация по ношению масок в общественном транспорте не распространяется на детей, а также не касается дошкольных учреждений и школ. В то же время в целях предотвращения спекулятивного роста цен и ажиотажа, в Норвегии установлено ограничение на продажу масок — 2 пакета/упаковки масок на одного покупателя. Подчеркивается, что аптечные сети могут устанавливать местные ограничения.

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