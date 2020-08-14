Кострома, , 16:19 — REGNUM В Костромской области в 2021 году увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов. Об этом со ссылкой на решение областной думы сообщает корреспондент ИА REGNUM

Так, в 2021 году за оформление документа иностранным гражданам, желающим трудиться в регионе, придётся заплатить 3 772 рубля. В 2020 году патент стоил 3300 рублей.

Размер надбавки, определяющей стоимость патента, ежегодно устанавливает каждый регион России. Сумма рассчитывается исходя из средней зарплаты в отраслях, где чаще всего трудятся иностранцы и сопоставима с размером НДФЛ для российских граждан.

В Костромской области иностранная рабочая сила чаще всего задействуется на стройках, в обрабатывающих производствах, фермерстве, транспорте, торговле и общепите. По информации Костромастата, в январе-феврале текущего года средний размер зарплаты в этих отраслях равнялся 29 тысячам рублей. Из-за введения ограничительных мер в регионе отмечено снижение доли иностранных рабочих. За первые 5 месяцев 2020 года трудовыми мигрантами было оформлено 1 180 патентов, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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