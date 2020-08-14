Омск, , 16:13 — REGNUM За последние сутки в Омской области коронавирус выявлен у 106 человек, за весь период — у 8281, сообщили ИА REGNUM 14 августа в оперштабе региона.

Очередь из автомобилей скорой помощи у Диагностического центра в Омске Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Выздоровели 108 человек. За всё время число выздоровевших достигло 5243.

За сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 116.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в Омской области было выявлено 8175 носителей коронавируса.

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