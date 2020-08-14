Москва, , 16:04 — REGNUM Середина августа — традиционное затишье в медиа. В России почти ничего важного не происходило. И пока федеральные СМИ обсуждают ситуацию в Белоруссии, региональные Telegram-каналы рассказывали о вечном: медведях, котенке с улицы Лизюкова, красивых валунах и религиозной борьбе с коронавирусом.

Центральный федеральный округ

Жители подмосковного ЖК «Западное Кунцево» больше недели не могли спокойно спать. В поселке объявился большой питон. В результате во всех квартирах были закрыты окна и, как пишут «Московские новости», захлопнуты крышки унитазов. На днях змею удалось изловить. И все снова стало открытым.

В Воронеже решили украсить уличные люки разными символами города. Расписные люки появятся только на пешеходных зонах. В первую очередь будет сделан люк с котенком с улицы Лизюкова. Причем котенок «переедет» с Лизюкова и будет смотреть на горожан с другой улицы, отмечает «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге назревает новый конфликт, связанный со строительством очередной гостиницы. Ее собираются возвести на берегу Финского залива, в Пьяной гавани, где уже стоит элитный ЖК. Гостиница закроет жильцам вид на море, поэтому они выступают категорически против строительства. «Кстати, на эти моменты нужно обращать внимание при выборе квартир на намывных территориях, где застройщики жилья обещают ocean view», — предупреждают читателей «Записки декабриста».

В Архангельской области появилась любопытная идея: составить перепись всех интересных валунов. Подобная опись уже создана в соседней Вологодской области. Стоит отметить, что некоторые архангельские камни уже стали туристическими достопримечательностями: валун Ермака, колокол-камень, конь-камень. Но чаще люди проходят мимо них и не обращают на валуны внимания, пишет «Регион 29».

В железнодорожном экспрессе, который ходит по Карелии, решили увеличить число вагонов-ресторанов и вместо одного сделать два. «Коварная колея» предлагает распространить этот опыт вообще на всю страну, чтобы привлечь побольше любителей вагонно-ресторанной культуры: «А еще лучше запустить поезда-рестораны и гонять их туда-сюда по Транссибу — неделю в пути точно скучать не придется».

Приволжский федеральный округ

«Интересная Пермь» рассказала про проект пермских активистов, которые составили интернет-карту грибных мест края. Проект оказался популярным и уже собрал 120 тысяч просмотров. На карте также показаны места с плохой экологией, где опасно собирать грибы. Еще на ней стоило бы отметить места, где надо гулять с опаской, чтобы случайно не столкнуться с медведями. По словам «Пермского глобуса», медведей теперь можно встретить повсюду, даже там, где совсем не ждешь. На днях рыбаки в Оханском районе заметили «странную плывущую копну», которая оказалась медведем, а раньше в том же районе медведь сидел на автобусной остановке между двумя селами.

В Чувашии другая интернет-новация. Все органы исполнительной власти обязаны завести аккаунты в соцсетях. «И не просто иметь, а отвечать на сообщения пользователей. И не просто отвечать, а в течение 8 часов», — пишет «Итиль». Опыт тоже может оказаться полезным для всей страны.

Уральский федеральный округ

Газеты Свердловской области отрапортовали, что после недавнего Крестного хода на Ганину яму число свердловчан, болеющих Covid-2019, сократилось более чем на 40%. Telegram-каналы по этому поводу разве что иронизируют. «Ну и слава богу», — пишет «Главный канал Екатеринбурга».

Другая новость про религию и вирус тоже пришла из Екатеринбурга. «Упорный край» рассказал, что в городе установили шестиметровую фигуру святого врача. Скульптурную композицию поставили на территории Свято-Пантелеимоновского храма. На ней написали: «Святый целителю Пантелеймоне, моли Бога о нас!»

Сибирский федеральный округ

В протоке Енисея ради куража утопили «Ниву». Мужчина загнал машину на глубину, выплыл, вышел на берег и весело смотрел, как авто тонет в реке, отравляя ее маслами и бензином. «Пожалуй, это самая лютая дичь из серии «как отдыхают странные люди», — прокомментировал новость «Борус».

Между тем в Сибири опасаются второй волны коронавируса. «Сибирский панк» остроумно отмечает, что с такими опасениями сложно согласиться, «ведь для этого, как минимум, должна закончиться первая волна».

Южный федеральный округ

«Страновед» сообщил о необычном рейтинге городов — по употреблению слов-паразитов. Чаще всего речь засоряют в Краснодаре. А самыми популярными словами-паразитами стали «блин», «типа», «как бы» и «короче».

На сайте объявлений «Локалка» обнаружила предложение о продаже сколопендры, с которой за тысячу рублей готов расстаться житель крымского Судака. Экзотическое членистоногое рекламируется как отличное средство от надоедливых гостей и даже от тещи, которая должна сбежать, увидев такое чудо-природы в непосредственной близости от себя.

О другом примечательном объявлении пишет «Кубанская телега». Житель Сочи продает автограф В.В. Путина. К бумажке прилагается шариковая ручка, которой расписался глава государства. К ручке, по заверению продавца, никто после Путина не прикасался. Все это автор объявления готов отдать за миллион рублей, но согласен торговаться.

Северо-Кавказский федеральный округ

Необычный фестиваль пройдет в конце августа в заброшенном ауле Амузги в Дагестане. Ровно на один день в покинутом селе, как в давние времена, заработает кузня, будут печь хлеб, а на годекане можно будет послушать истории из сельской жизни. «Ненадолго перенестись в прошлое сможет любой желающий. Нужно будет лишь посетить заброшенный аул», — пишет «Молодежка». Затем аул снова станет нежилым на год.

Дальневосточный федеральный округ

На Дальнем Востоке засилье медведей. «Еду в Магадан» говорит, что скоро на Колыме их станет еще больше, потому что медведи, вероятно, начнут мигрировать из Якутии и Чукотки из-за пожаров.

Другая, неожиданная напасть — чайки. «Новый раунд противостояния магаданцев и животного мира: после собак и медведей на жителей города ополчились чайки. Если к неприятным крикам птиц уже привыкли, то с атаками пернатых в парках и скверах сложно смириться», — пишет «Смотровая вышка». Чайки уже стали нападать на горожан, отгоняя их от своих гнездовий. «Специалисты говорят, что чайки сейчас учат птенцов летать и поэтому защищают их от людей. Так что с этой проблемой нам поможет справиться время».

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.