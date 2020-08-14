Краснодар, , 15:48 — REGNUM Специализированная клиническая инфекционная больница Краснодара и инфекционная больница №2 Сочи получили по новому компьютерному томографу, сообщили 14 августа в пресс-службе администрации Краснодарского края. Томографы приобретены на средства из федерального бюджета в рамках мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19. Мощность новых КТ-аппаратов позволяет проводить в среднем до 35 исследований в сутки.

Компьютерный тамограф © Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Новое приобретение в виде КТ-аппаратов — особо значимо и для врачей, и для пациентов. Для медучреждений это означает выход на новый уровень в диагностике. Своевременное выявление заболеваний важно в условиях пандемии», — прокомментировали в министерстве здравоохранения Кубани.

Ранее в учреждениях своих томографов не было — диагностику пациентам проводили с помощью рентген-аппаратов либо направляли их в другие лечебные учреждения. Врачи в Сочи уже используют томограф в работе, в СКИБ Краснодара аппарат тестируется, его применение начнут с 17 августа. Всего в регионе закуплено семь томографов на сумму 256,5 млн рублей.