Нью-Йорк, США, , 15:47 — REGNUM После почти 20 лет работы в Rockstar Games компанию покинул сценарист, продюсер, геймдиректор и актёр озвучки Лазло Джонс. Об этом 14 августа сообщает «Игромания».

Лазло Джонс наиболее известен своей работой над серией игр Grand Theft Auto. В большинстве частей франшизы он также выступает в качестве ведущего вымышленных радио-передач.

Напомним, Grand Theft Auto (GTA) — это популярная серия экшен-игр, разработанная компанией Rockstar Games. Все проекты франшизы отличаются наличием открытого мира, высоким уровнем жестокости и насилия, а также чёрным юмором.

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