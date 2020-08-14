Стокгольм, , 16:03 — REGNUM 13 августа правительство Швеции утвердило изменения в школьную учебную программу, представленные Государственным управление среднего образования. В конечном итоге корпус вопросов по истории античности будет преподаваться в школе, хотя ранее ведомство выступало за исключение данной темы из учебной программы. Об этом 14 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Государственному управлению среднего образования пришлось отступить под нажимом общественной критики. В правительстве возвращение изучения истории античности приветствовали. Ранее чиновники в своих предложениях пытались исключить из учебной программы такие темы, как национальный гимн, библейские псалмы и этнические меньшинства, проживающие на территории Швеции.

«В предложении, которое сейчас было утверждено, античность, Библия, национальный гимн и наши национальные меньшинства четко прописаны в учебном плане и тематических планах занятий», — заявила министр образования Швеции Анна Экстрём.