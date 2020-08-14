Белвью, США, , 15:40 — REGNUM В многопользовательском экшене Rocket Arena стартовало особое событие под названием «Взрыв в раю». Об этом сообщается на официальном сайте игры 14 августа.

В ходе проведения ивента геймеры получат доступ к двум новым картам, трём тематическим режимам, а также четырём обликам для персонажей. «Взрыв в раю» продлится до 26 августа 2020 года.

Напомним, Rocket Arena — это соревновательный шутер от третьего лица, все персонажи которого сражаются при помощи ракетомётов. Релиз игры состоялся в июле 2020 года.

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