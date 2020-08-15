Стокгольм, , 19:50 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон всегда говорили о прозрачности. Однако когда редакция газеты Aftonbladet запросила электронную переписку Тегнелла, выяснилось, что несколько писем он уже удалил. О причинах и скрытых мотивах поступка Тегнелла в своей статье от 14 августа попытались рассказать журналисты Aftonbladet.

Андерс Тегнелл и Йохан Карлсон из Агентства общественного здравоохранения в своих интервью всегда говорили о том, как их ведомство хочет быть прозрачным и открытым. Со своей стороны, журналисты Aftonbladet просмотрели журнал электронной почты Тегнелла с января по апрель текущего года и запросили чуть более 200 писем. Однако они, почему-то, безвозвратно оказались в корзине.

«Я вообще удаляю много писем, которые не считаю актуальными, чтобы их хранить», — прокомментировал удаление переписки Тегнелл.

Возможный объяснением поступка Тегнелла, как считается, может быть недавнее журналистское расследование Expressen в отношении бывшего эпидемиолога Швеции в 1995—2005 гг. Юхана Гизеке. Переписка Гизеке с Тегнеллом и Карлсоном стала публичной, а скрины их сообщений были опубликованы по материалам расследования.

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