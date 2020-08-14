Карлстуна, , 15:38 — REGNUM В одном из домов престарелых в муниципалитете Карлскруна, расположенном в Блекинге, коронавирусная инфекция была обнаружены у шесть сотрудников и семи постояльцев. Об этом 14 августа со ссылкой на пресс-релиз муниципального собрания Карлстуны сообщила газета Aftonbladet.

По данным журналистов, все инфицированные сотрудники были отозваны и помещены на карантин.

«В настоящее время COVID-19 широко распространен в обществе, и, несмотря на то, что мы следуем нашим рутинным обязанностям, не существует полностью безопасных мер по предотвращению проникновения коронавирусной инфекции в наши дома дома престарелых», — заявила глава муниципалитет Гунилла Роберг.

Роберг добавила, что сотрудники домов престарелых при контакте с постояльцами используют средства индивидуальной защиты. Им также запрещено работать сразу в нескольких отделениях, поэтому выполнение их должностных обязанностей ограничено в переделах одного из корпусов здания.