Салехард, , 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Всего на дополнительное финансирование медицинских учреждений страны направлено около 47,5 млрд рублей.

В распоряжении отмечается, что в период пандемии объемы неотложной помощи и лечения в стационарах значительно возросли, и дополнительное финансирование больниц поддержит их материальную базу.

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