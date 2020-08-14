Нур-Султан, , 15:30 — REGNUM Детские сады, коррекционные и образовательные центры в Казахстане возобновят работу с 17 августа. Об этом заявила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова 14 августа на брифинге.

По её словам, воспитателям и педагогам в детских садах не обязательно проходить тестирование на коронавирус. Вместе с тем в образовательных центрах в группах не должно быть более пяти детей. В детских садах допускаются группы численностью не более 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа в Казахстане начнут поэтапное смягчение карантинных ограничений. В выходные дни, 22−23 августа, сохранят прежние ограничения.

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