Прага, , 15:27 — REGNUM Сегодня, 14 августа, в Steam состоялся релиз игры Factorio. Об этом разработчики из Wube Software сообщают на официальной странице проекта.

Напомним, Factorio находится в «раннем доступе» Steam с 2016 года. Сейчас разработчики работают над обновлением 1.1, которое исправит множество внутриигровых ошибок.

Factorio — это симулятор создания автоматизированных фабрик по производству различных предметов. Помимо одиночного прохождения, в него можно играть по сети, распределяя рабочие задания между несколькими пользователями.

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