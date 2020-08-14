Минск, , 15:29 — REGNUM Более двух тысяч человек, из числа задержанных во время беспорядков в Белоруссии, которые начались 9 августа после состоявшихся выборов президента республики, в настоящее время отпущены домой. Об этом 14 августа сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД страны Ольги Чемодановой.

«Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в МВД понимают, что данный процесс идет не так быстро, как этого бы хотелось, однако ведомство заверяет, что им делается все возможное для разрешения сложившейся ситуации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время несанкционированных протестных акций в Витебске, которые произошли за прошедшие 24 часа, пострадал один сотрудник органов МВД Белоруссии.

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