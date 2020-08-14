Москва, 14 августа 2020, 15:26 — REGNUM Предполагалось, что платные парковки дадут возможность регулировать трафик, но они ничего не регулируют, считает вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», член ОП РФ Александр Холодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа сообщила пресс-служба Общественной палаты России. Так Холодов прокомментировал информацию о том, что власти Москвы и Санкт-Петербурга рассматривают вариант объединения систем оплаты парковок в городах.
Напомним, как сообщалось ранее, власти Москвы и Санкт-Петербурга могут объединить систему оплаты парковок в городах.
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