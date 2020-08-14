Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Решение возобновить очное обучение в школах Грузии поддержал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Гасан Халил. Его комментарий 14 августа распространила пресс-служба министерства образования Грузии.

В стране приняли ряд правил для профилактики распространения коронавируса в учебных заведениях. Представитель международного фонда поприветствовал принятие мер безопасности и подчеркнул важность того, чтобы школы работали.

«Нет никаких доказательств того, что распространение болезни связано с открытием или закрытием школ. С другой стороны, есть много свидетельств негативного воздействия закрытия школ на детей», — сказал Халил.

Напомним, в Грузии учебный год начинается с 15 сентября. По новым правилам детям не нужно будет носить в школах защитные маски, но средства защиты будут обязательны для всех остальных.

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