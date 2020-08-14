Москва, 14 августа 2020, 15:21 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Южная». Постановление, подписанное мэром, опубликовано на официальном сайте правительства столицы.
Документ утверждает проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Южная». Площадь территории, расположенной в районах Чертаново Северное и Чертаново Центральное, превышает 100 гектаров.
Проект предусматривает комфортную пересадку пассажиров серой ветки метро на наземный транспорт.