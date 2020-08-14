Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM В Ростовской области в древней столицы донского казачества — станице Старочеркасской — создадут парки «Донской» и «Ефремовский». Благоустройство территорий завершится к 1 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

«Казачья станица — это первая столица Всевеликого войска Донского. А в этом году мы отмечаем 450-летие служения казаков Российскому государству. Полувековой юбилей отмечает и Старочеркасский музей», — напомнил глава региона Василий Голубев.

Общая площадь двух парков, объединённых открытой концертной площадкой на 5 тыс. зрителей, составляет 10 гектаров. В парке «Донской» пешеходные дорожки выложили плиткой, территория оснащена системами освещения и автополива зелёных насаждений. Здесь же оборудованы детская и спортивная площадки, а также зона для джигитовки с вольером для лошадей.

В ближайшее время парк «Ефремовский» также будет готов к открытию.