Краснодар, , 15:16 — REGNUM Два пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 14 августа в региональном оперативном штабе.

52-летний житель Краснодара был госпитализирован в конце июля с положительным результатом анализа на коронавирус, КТ показала двустороннюю пневмонию. Мужчине проводили лечение, подключили к аппарату ИВЛ, однако врачи оказались бессильны.

В Сочи в городской больнице скончалась 83-летняя женщина. Она не сразу обратилась к врачам — несколько дней лечилась дома, несмотря на высокую температуру. В больнице был подтверждён диагноз COVID-19, пациентку подключилик аппарату ИВЛ, однако женщина скончалась — у неё развилась двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония тяжелой степени.

Всего в регионе за период пандемии скончались 38 пациентов. На 14 августа в тяжёлом состоянии остаются 50 пациентов.