Москва, , 15:16 — REGNUM Вероятно, смысл предложения МИД РФ сделать платной эвакуацию российских граждан из-за рубежа заключается в том, чтобы поддержать отечественные авиакомпании, которым государство уже выделило средства на поддержку и может выделить ещё, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Не исключено, что часть этой поддержки власти хотели бы компенсировать, взяв средства с пассажиров. Однако маловероятно, что это предложение будет пользоваться популярностью среди остающихся за рубежом граждан РФ.

Во-первых, мало кто согласится платить за это, деньги им могут быть нужнее за рубежом, кстати, пребывание там может обходиться дешевле.

Во-вторых, неясна и правовая основа такого предложения, ведь пандемия коронавируса — это чрезвычайная ситуация, и для разрешения таких ситуаций есть средства в бюджете, неправильно брать средства с граждан.

Нет никакой гарантии того, что, вернувшись в РФ, люди будут подавать иски против властей, чтобы отсудить уплаченные средства, и они могут выигрывать такие процессы, а репутация властей ухудшится, вырастет социальная напряжённость.

Ситуация с коронавирусом постоянно меняется, появляются новые сведения о нём, власти разных стран борются с ним, что не обязательно делает пребывание российских граждан там небезопасным, и многие могут просто остаться в других государствах.

Наконец, и причины пребывания российских граждан в других странах могут быть разными, не исключено, что часть граждан может подать встречные иски против властей, потому что у них образовались убытки или есть упущенная выгода и так далее, ведь их вывезли, да ещё и за деньги.

И тогда власти могут сначала получить средства с вывозимых, а потом часть придётся отдать, да ещё судебные издержки и удар по репутации, что вряд ли нужно чиновникам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России предлагает отказаться от бесплатной помощи по возврату российских граждан из-за рубежа.

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