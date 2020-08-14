Курган, , 15:13 — REGNUM Больницы Курганской области получат 42 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Всего субъектам Российской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений направят около 47,5 млрд рублей.

Ранее из резервного фонда правительства РФ было выделено 200 млн рублей на ремонт больницы скорой медицинской помощи Кургана.

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