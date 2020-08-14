Нижний Новгород, , 15:08 — REGNUM Завершается приемка образовательных организаций Нижнего Новгорода к новому учебному году, — сообщает пресс-служба города.

Проверку прошли более 90% нижегородских учебных заведений. Комиссия изучала пожарную безопасность, системы оповещения, оборудование. Особое внимание уделяли объёмам закупленных средств индивидуальной защиты и расписанию учебных занятий для разграничения массового скопления учащихся.

С 1 сентября занятия в школах будут проходить согласно действующим санитарным требованиям в связи с пандемией коронавируса. Все 490 образовательных организаций городского департамента образования должны закончить приёмку до 15 августа.