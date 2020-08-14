Москва, , 15:05 — REGNUM Собственно, Минтруд РФ периодически и так проводит пересмотр прожиточного минимума с целью недопущения существенного падения доходов граждан из-за растущей инфляции. Так что ничего удивительного в том, что данная процедура была проведена в очередной раз, нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Другое дело, насколько данное повышение прожиточного минимума соответствует динамике инфляционных показателей и доходов российских граждан. Уровень инфляции в стране составляет на данный момент 3,4%.

Это сравнительно немного, хотя цифры Росстата не в состоянии учесть абсолютно все показатели, влияющие на траты отечественных домохозяйств. Так что реальный рост индекса потребительских цен, так называемая, наблюдаемая инфляция, заметно выше.

Да и ожидаемая инфляция раза в два превосходит официальную. К тому же сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в значительной степени сдерживает рост цен в III квартале 2020 года, а это явление временное.

А вот с доходами жителей России картина куда хуже — по итогам II квартала они рухнули более, чем на 8%, и, скорее всего, продолжат снижаться и далее. Или даже если начнут расти, то крайне невысокими темпами.

В то время, как предлагаемая Минтрудом индексация предполагает увеличение прожиточного минимума в среднем на 5,8%. Так что вряд ли рядовые российские граждане станут богаче от этого повышения — в лучшем случае, компенсируют часть потерь», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 тыс. 468 рублей.

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