Нижний Новгород, , 15:02 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода» заплатит около миллиона рублей за фейерверк к Дню города. По данным, размещенным на сайте Госзакупок, контракт на огненное шоу заключен без конкурса, с единственным поставщиком.

Салют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагаеся, что фейерверк будет высотой от 30 до 160 м, плотностью 100 залпов в минуту. Его планируют запустить из акватории Волги между Стрелкой и Речным вокзалом с 22:00 до 22:30.

Подрядчик должен предоставить баржу с буксиром, пиротехнику различного калибра и обеспечить работу сотрудников по организации запуска фейерверка.

Напомним, в этом году День города в Нижнем Новгороде пройдет 15 августа. Всего на проведение праздника мэрия города намерена потратить около 25 млн рублей.