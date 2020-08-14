Монровия, , 15:05 — REGNUM Жителей семи стран Африки начнут проверять на наличие антител к коронавирусу со следующей недели. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.

«Либерия, Сьерра-Леоне, Замбия, Зимбабве, Камерун, Нигерия, Марокко — первая группа стран, которая взяла на себя обязательства по этому (проведению тестирований на антитела)», — заявил Джон Нкенгасонг на еженедельном брифинге в четверг, 13 августа.

Тестирование является частью усилий, направленных на выявление распространенности коронавируса на континенте, добавил он. Нкенгасонг также отметил, что на данный момент на континенте провели 9,4 миллиона тестов на наличие коронавируса.

Нкенгасонг подчеркнул, что Африка добивается значительного прогресса в разработке вакцин. Он добавил, что в настоящее время разрабатывается континентальная стратегия создания консорциума клинических испытаний, а затем начнутся этапы закупки и финансирования вакцин.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент на континенте выявили 1 084 904 случаев заражения коронавирусом.

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