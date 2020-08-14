Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM В Петербурге возобновили проходку новой Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро после замечаний Ростехнадзора. Об этом сообщает 14 августа ОАО «Метрострой».

"Проходка соединительной ветки на ККЛ возобновилась. ОАО «Метрострой» устранил замечания, которые были выявлены при проверке на шахте № 845 бис Красносельско-Калининской линии», — утверждают в компании.

Постановление Ростехнадзора от 14 августа требует «прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности», а также «разрешить возобновление деятельности» с 14 августа.

Постановление вступило в силу с момента подписания, то есть с 12:15, уточнили в «Метрострое». Теперь проходчики вновь двигаются в сторону станции «Нарвская».

Напомним, Ростехнадзор потребовал остановить работы на три месяца еще 5 августа. Но устранить «грубые нарушения» удалось раньше. Тем не менее это не первая задержка в проходке «коричневой» линии метрополитена, которую петербуржцы ждут с 2012 года.

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