Брянск, , 14:56 — REGNUM Более 97 тысяч человек были обеспечены качественным устойчивым водоснабжением в рамках программы «Чистая вода» в Брянской области. За пять лет реализации программы было построено и реконструировано 82 объекта. Об этом 14 августа рассказал губернатор Александр Богомаз.

Вода из-под крана Дарья Антонова © ИА REGNUM

В общей сложности с 2015 года на реализацию программы «Чистая вода» из областного бюджета направили 236 млн рублей. Было построено и реконструировано 38 скважин, 25 насосных станций, 22 водонапорных башни и 95,6 км водопроводных сетей. Качественную воду получили свыше 97 тысяч человек. На приобретение специализированной техники для предприятий ЖКХ в 2019 году регион направил 159,4 млн рублей: коммунальщики получили экскаваторы-погрузчики, аварийно-восстановительные машины и другое специализированное оборудование, всего 49 единиц.

До 2024 года в Брянской области предусмотрено строительство и реконструкция ещё 169 объектов на сумму 1,807 млрд рублей.