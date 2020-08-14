Актанышский район, Татария, , 16:11 — REGNUM Первому главе Татарии Минтимеру Шаймиеву установили бюст в деревне Аняково Актанышского района. Этот населенный пункт — его малая родина. Официальное открытие памятника запланировали на 26 августа.

В этот же день планируются открытие парка «В гостях у Бабая», который возводится на побережье речки Сарашлы, протекающей посреди деревни. Также здесь будет организована прибрежная зона и сцена.

ИА REGNUM ранее сообщало, братские республики Чувашия и Татария могут стать ещё ближе: в столицах регионов предлагается назвать улицы в честь выдающихся чувашского и татарского деятелей.

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