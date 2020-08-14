Ставрополь, , 14:51 — REGNUM В Ставропольском крае выявлено за минувшие сутки еще 130 носителей коронавируса. Это самый большой показатель с начала текущего месяца, сообщили 14 августа в федеральном оперативном штабе. Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекций достигло в крае 9829.⠀«За сутки число выздоровевших от коронавируса на Ставрополье увеличилось на 59 человек. Таким образом, за все время смогли справиться с болезнью и были выписаны из-под меднаблюдения уже более 6,7 тысячи пациентов», — сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, в субъекте отмечается ежедневный рост числа проведенных тестирований. Только за последние два дня было сделано около восьми тысяч тестов, что способствует своевременному выявлению новых пациентов с COVID-19.

В настоящее время, по данным оперштаба, на Ставрополье численность активных пациентов составляет 2920. Это самый большой показатель в СКФО. В остальных субъектах региона он не превышает тысячу человек.

Не уменьшается и ежедневный прирост числа смертей. За прошедший день скончались еще три человека. Общее число случаев летального исхода достигло 189.