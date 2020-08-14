Сухум, , 14:50 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания и другие официальные лица государства 14 августа почтили память тех, кто погиб во время развязанной Грузией войны 1992−1993 годов. Об этом сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».

По данным журналистов, представители руководства республики возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, расположенном в Парке Славы в Сухуме. После этого в Нижней Эшере было возложение цветов к мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинбы.

Мероприятия в Абхазии, посвященные годовщине грузино-абхазской войны, будут проходить два дня. 15 августа в республике отмечается День добровольца в честь тех, кто приехал на защиту страны из России.

Напомним 14 августа 1992 года грузинские вооруженные подразделения вторглись на территорию Абхазии. Война продлилась до 30 сентября 1993 года.

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