Москва, , 14:44 — REGNUM В адрес суда поступил ответ на запрос из Боткинской больницы Москвы относительно состояния обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда столицы.

Представитель суда указал, что вопрос относительно возможности участия Ефремова в судебном заседании будет решаться 18 августа.

«Информация о том, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании судом не сообщалась», — подчеркнули в Пресненском райсуде.

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