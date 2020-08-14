Черкесск, , 14:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии, по данным федерального оперативного штаба на 14 августа, проходит лечение от COVID-19 971 житель республики. Лишь 77 из них госпитализированы, что составляет 7,5% от общего числа активных пациентов.

Всего в регионе за все время выявлено 4603 носителя коронавируса. Из них 3607 человек уже вылечились, говорится на портале «Стопкоронавирус.РФ». Минздрав региона приводит другие цифры по выздоровевшим — 4100 человек. Если верить им, то в Карачаево-Черкесии уже выздоровели 89% всех заболевших.

Не удалось спасти врачам 25 жителей республики. По показателю смертности республика находится на последнем месте в СКФО.