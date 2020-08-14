Уфа, , 14:42 — REGNUM 24 детских сада планируют построить в текущем году в рамках национального проекта «Демография» в Башкирии. Об это 14 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, один из детских садов на 180 малышей площадью около трех тысяч квадратных метров строится в микрорайоне «Яркий» Уфы. Строительные работы были начаты в августе прошлого года. Предполагается, что свои двери детский сад откроет до конца текущего года. Сейчас строители завершили отделку фасада здания и ведут внутреннюю отделку. Одновременно с этим монтируются инженерные сети. Уже подготовлены основания для игровых площадок под резиновое покрытие, а также смонтированы навесы от солнца и дождя.

Отмечается, что в детском саду будут работать восемь групп, в том числе и группа ясельного возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области рассказали о строительстве двух детских садов и школы