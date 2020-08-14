Берлин, , 14:36 — REGNUM Самая производительная модификация спортивного фастбэка Porsche Panamera поставила рекорд скорости на трассе Нюрбургринг в Германии. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Круг гоночной трассы Нюрбургринг спорткар преодолел за 7 минут 29:81 секунд. Таким образом, авто стало самым быстрым «четырехдверным премиальным авто на гоночной трассе Нюрбургринг».

Porsche Panamera оснащен модернизированным шасси, мощной электромеханической системой стабилизации крена, а также новыми шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Кроме того, специалистами Porsche также была улучшена устойчивость машины на поворотах.

Компания планирует провести официальную премьеру новинки в конце августа текущего года.

Ранее стало известно, что компания Porsche провела на трассе Нюрбургринг тестирование рестайлинговой модели Panamera Sport Turismo с гибридным мотором.

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