Набережные Челны, Татария, , 14:37 — REGNUM Коллектив ПАО «КамАЗ» с понедельника, 17 августа уходит в двухнедельный корпоративный отпуск. В преддверии этого к сотрудникам автогиганта обратился генеральный директор Сергей Когогин. Он отметил, что за семь месяцев работы республиканским автогигантом реализовано в России и за рубежом 18,3 тыс. грузовиков, это на 9% больше аналогичного периода прошлого года.

В дни отдыха камазовцам необходимо помнить о коронавирусной инфекции, которая еще не отступила. Для сохранения своего здоровья и членов семьи не стоит пренебрегать соблюдением санитарных требований, подчеркнул Когогин.

ИА REGNUM напоминает, в июне в ПАО «КамАЗ» провели исследование, направленное на установление источников заражения сотрудников автогиганта новой коронавирусной инфекцией.

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